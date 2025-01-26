Индзаги превзошел Аллегри, быстрее всех выиграв 200 матчей в Серии А в роли тренера
Победа над «Лечче» стала для Симоне Индзаги рекордной.
«Интер» под руководством 48-летнего специалиста разгромил соперника в 22-м туре Серии А.
Эта победа стала для тренера 200-й в чемпионате Италии. Индзаги дошел до этой отметки быстрее всех в истории.
У Симоне ушло 332 игры, у Массимилиано Аллегри, предыдущего рекордсмена, – 338.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Opta Sports
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