Индзаги превзошел Аллегри, быстрее всех выиграв 200 матчей в Серии А в роли тренера

Победа над «Лечче» стала для Симоне Индзаги рекордной.

«Интер » под руководством 48-летнего специалиста разгромил соперника в 22-м туре Серии А.

Эта победа стала для тренера 200-й в чемпионате Италии. Индзаги дошел до этой отметки быстрее всех в истории.

У Симоне ушло 332 игры, у Массимилиано Аллегри , предыдущего рекордсмена, – 338.