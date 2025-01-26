«Милан» одержал волевую победу над «Пармой» благодаря голам на 92-й и 95-й – 3:2!
«Милан» обыграл «Парму» (3:2) в 22-м туре Серии А.
Спортс’‘ вел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.
На 24-й минуте счет открыл Маттео Канчельери. На 38-й Кристиан Пулишич реализовал пенальти.
На 80-й забил Энрико Дель Прато. На 88-й забил Страхиня Павлович, но его гол не засчитали из-за офсайда. На 92-й Тейани Рейндерс сравнял счет, а на 95-й Сэмюэл Чуквуэзе принес победу «россонери».
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
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