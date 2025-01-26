Чемпионке Европы Лале Крамаренко во время операции по ошибке удалили здоровый рог мениска
Об этом сообщила главный тренер сборной России по художественной гимнастике Ирина Винер.
Крамаренко 20 лет, она чемпионка Европы, России и Игр БРИКС. В июле сообщалось, что она перенесла операцию на ноге.
«Лале сделали такую операцию, что ей удалили здоровый мениск. Там есть два рога, один рог был поврежден, а второй рог был прекрасный. Так врач, который ей делал [операцию], удалил ей здоровый рог.
Она сейчас месяц пробыла в Израиле, делала там восстановительные какие-то процедуры, но уже отрезанное не восстановишь. Это тоже наши врачи, не хочу называть фамилии. Я бы таких врачей лишала диплома.
Жалею бедную мою, она это знает и старается, старается, чтобы все-таки как-то вернуться. Но я все делаю для того, чтобы показать, что своих не бросаем. Все сделала для этого.
Если даже эта девочка закончит, она все равно поймет, что, уже не имея никаких шансов, я все равно ей помогала и все равно все делала для того, чтобы она понимала, что я ее люблю, жалею. Так получилось...» – сказала Винер в интервью на ютуб-канале Надежды Стрелец.
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