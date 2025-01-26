Жирков о словах Трампа про Вторую мировую войну: «СССР внес больший вклад в победу, чем США. Все самое важное сделал Советский Союз»

Юрий Жирков отреагировал на слова Дональда Трампа о Второй мировой войне.

Ранее президент США Дональд Травмп заявил, что Советский Союз помог Америке выиграть войну. По словам Трампа, СССР потерял 60 млн человек за время войны.

«США и СССР были союзниками, но, как говорят историки, у США был немыслимый план в 1945 году начать войну против нас. Если бы они это начали, то Советскому Союзу было бы тяжело.

Даже спорить не надо – СССР внес больший вклад в победу. Конечно, был ленд-лиз, когда американцы стали помогать, а потом и сами вступили, но это уже был в принципе конец войны – 43-й год. Но если бы США нам не помогали, то все могло бы затянуться еще на полтора года.

Вклад СССР больше. Если говорить про слова Трампа, то все было наоборот. Все самое важное сделал Советский Союз, например переломный ход на Курской дуге. Так что, конечно, это все сделал советский народ», - сказал экс-игрок сборной России.