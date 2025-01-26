«МЮ» поднялся на 12-е место в АПЛ. Отставание от лидирующего «Ливерпуля» – 24 очка
«Манчестер Юнайтед» улучшил свое положение в таблице АПЛ.
В 23-м туре команда Рубена Аморима победила «Фулхэм» на выезде – 1:0.
Манкунианцы сумели подняться на одну строчку и теперь занимают в чемпионате Англии 12-е место. Они набрали 29 баллов и отстают от лидирующего «Ливерпуля» на 24 очка.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
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