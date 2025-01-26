«МЮ» поднялся на 12-е место в АПЛ. Отставание от лидирующего «Ливерпуля» – 24 очка

«Манчестер Юнайтед» улучшил свое положение в таблице АПЛ.

В 23-м туре команда Рубена Аморима победила «Фулхэм » на выезде – 1:0.

Манкунианцы сумели подняться на одну строчку и теперь занимают в чемпионате Англии 12-е место. Они набрали 29 баллов и отстают от лидирующего «Ливерпуля» на 24 очка.