Вокоун про Гашека: «Икона, на одном уровне с Гретцки – насколько он был лучше других топ-вратарей. Лучший голкипер в истории НХЛ»

Томаш Вокоун поставил Доминика Гашека на один уровень с Уэйном Гретцки.

– Что думаете о Гашеке как вратарь о вратаре? Какой след он оставил в НХЛ?

– Он икона. Для меня он на одном уровне с Гретцки в том плане, насколько лучше он был других топ-вратарей. Возьмем, например, Бродера и Руа. Гашек был на другом уровне.

По моему мнению, он лучший вратарь в истории, тут нет никаких споров. Шестикратный обладатель «Везина Трофи», двукратный обладатель «Харт Трофи», он выиграл и другие трофеи тоже.

Я следил за ним с самого детства – сначала как болельщик, конечно, а потом и как вратарь. Его показатели, его победы говорят сами за себя. Есть только одна вещь, которая вызывает сожаление.

– Какая?

– Он смог уехать за границу только после Бархатной революции (серия мирных гражданских протестов в социалистической Чехословакии в ноябре-декабре 1989 года, являвшаяся одной из составляющих революций 1989 года в Центральной и Восточной Европе; привела к отстранению от власти коммунистической партии и организованному демонтажу социалистического строя ЧССР – Спортс’‘). В противном случае его цифры – общее количество матчей и побед – были бы нереальными.

Однако если рассматривать его исключительно с точки зрения сэйвов, то он, безусловно, лучший вратарь, когда-либо игравший в НХЛ.

Самое яркое доказательство – то, что средняя команда «Баффало » смогла выйти в финал Кубка Стэнли и была в двух играх от завоевания трофея (проиграли «Далласу» (2-4) в 1999 году – Спортс’‘). Без него команде было бы трудно выйти в плей-офф, – сказал в интервью Sport Magazín бывший вратарь сборной Чехии, «Вашингтона», «Питтсбурга» и других клубов НХЛ Вокоун.

29 января Гашеку, олимпийскому чемпиону в составе Чехии, игравшему в КХЛ за «Спартак» и выступавшему за «Детройт» и другие клубы НХЛ, исполнится 60 лет.