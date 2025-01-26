Вокоун про Гашека: «Икона, на одном уровне с Гретцки – насколько он был лучше других топ-вратарей. Лучший голкипер в истории НХЛ»
– Что думаете о Гашеке как вратарь о вратаре? Какой след он оставил в НХЛ?
– Он икона. Для меня он на одном уровне с Гретцки в том плане, насколько лучше он был других топ-вратарей. Возьмем, например, Бродера и Руа. Гашек был на другом уровне.
По моему мнению, он лучший вратарь в истории, тут нет никаких споров. Шестикратный обладатель «Везина Трофи», двукратный обладатель «Харт Трофи», он выиграл и другие трофеи тоже.
Я следил за ним с самого детства – сначала как болельщик, конечно, а потом и как вратарь. Его показатели, его победы говорят сами за себя. Есть только одна вещь, которая вызывает сожаление.
– Какая?
– Он смог уехать за границу только после Бархатной революции (серия мирных гражданских протестов в социалистической Чехословакии в ноябре-декабре 1989 года, являвшаяся одной из составляющих революций 1989 года в Центральной и Восточной Европе; привела к отстранению от власти коммунистической партии и организованному демонтажу социалистического строя ЧССР – Спортс’‘). В противном случае его цифры – общее количество матчей и побед – были бы нереальными.
Однако если рассматривать его исключительно с точки зрения сэйвов, то он, безусловно, лучший вратарь, когда-либо игравший в НХЛ.
Самое яркое доказательство – то, что средняя команда «Баффало» смогла выйти в финал Кубка Стэнли и была в двух играх от завоевания трофея (проиграли «Далласу» (2-4) в 1999 году – Спортс’‘). Без него команде было бы трудно выйти в плей-офф, – сказал в интервью Sport Magazín бывший вратарь сборной Чехии, «Вашингтона», «Питтсбурга» и других клубов НХЛ Вокоун.
29 января Гашеку, олимпийскому чемпиону в составе Чехии, игравшему в КХЛ за «Спартак» и выступавшему за «Детройт» и другие клубы НХЛ, исполнится 60 лет.
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий