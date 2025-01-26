Бруну об «МЮ»: «Нужны яйца, чтобы играть за этот клуб. Каждый раз, думая, что достигнем цели, мы получаем удары и падаем. Мы должны вставать и пытаться дать сдачи»

Бруну Фернандеш высказался о сложности игры за «Манчестер Юнайтед».

«Реальность такова, что для игры здесь нужно иметь яйца – вот в чем суть.

Нужно чувствовать, что в каждый момент каждой игры появляется новый шанс вернуть нас на позицию, которую мы заслуживаем.

К сожалению, в этом сезоне у нас было слишком много взлетов и падений, и каждый раз, когда мы думаем, что достигнем цели, мы снова получаем удары и падаем.

Каждый раз, когда это происходит, мы должны встать и попытаться дать сдачи», – заявил капитан «Манчестер Юнайтед ».