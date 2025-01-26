Бруну об «МЮ»: «Нужны яйца, чтобы играть за этот клуб. Каждый раз, думая, что достигнем цели, мы получаем удары и падаем. Мы должны вставать и пытаться дать сдачи»
Бруну Фернандеш высказался о сложности игры за «Манчестер Юнайтед».
«Реальность такова, что для игры здесь нужно иметь яйца – вот в чем суть.
Нужно чувствовать, что в каждый момент каждой игры появляется новый шанс вернуть нас на позицию, которую мы заслуживаем.
К сожалению, в этом сезоне у нас было слишком много взлетов и падений, и каждый раз, когда мы думаем, что достигнем цели, мы снова получаем удары и падаем.
Каждый раз, когда это происходит, мы должны встать и попытаться дать сдачи», – заявил капитан «Манчестер Юнайтед».
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Daily Mail
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем