Артур перешел из «Зенита» в «Ботафого» за 10 млн евро и 20% при перепродаже. Контракт – до конца 2029-го
Артур официально стал футболистом «Ботафого».
Бразильский клуб объявил о трансфере 26-летнего вингера. Контракт заключен на срок до декабря 2029 года.
Сообщалось, что «Зенит» получит 10 млн евро и 20% от суммы в случае последующей перепродажи футболиста.
Артур провел в Мир РПЛ 22 игры и забил 4 гола. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
Артур – пример бессистемности современного «Зенита». Минимум пользы за 15 млн евро
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: официальный сайт «Ботафого»
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