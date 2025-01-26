Артур перешел из «Зенита» в «Ботафого» за 10 млн евро и 20% при перепродаже. Контракт – до конца 2029-го

Артур официально стал футболистом «Ботафого».

Бразильский клуб объявил о трансфере 26-летнего вингера. Контракт заключен на срок до декабря 2029 года.

Сообщалось , что «Зенит» получит 10 млн евро и 20% от суммы в случае последующей перепродажи футболиста.

Артур провел в Мир РПЛ 22 игры и забил 4 гола. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь .

Артур – пример бессистемности современного «Зенита». Минимум пользы за 15 млн евро