У Караваева подозрение на разрыв ахилла. Защитник «Зенита» травмировался на тренировке

У Вячеслава Караваева подозрение на разрыв ахиллова сухожилия.

Как стало известно Sport24, защитник «Зенита» получил травму на тренировке в рамках сборов. Позднее в воскресенье футболисту поставят точный диагноз.

В текущем сезоне Караваев провел 12 матчей в Мир РПЛ. С полной статистикой 29-летнего игрока можно ознакомиться здесь .