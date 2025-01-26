У Караваева подозрение на разрыв ахилла. Защитник «Зенита» травмировался на тренировке
У Вячеслава Караваева подозрение на разрыв ахиллова сухожилия.
Как стало известно Sport24, защитник «Зенита» получил травму на тренировке в рамках сборов. Позднее в воскресенье футболисту поставят точный диагноз.
В текущем сезоне Караваев провел 12 матчей в Мир РПЛ. С полной статистикой 29-летнего игрока можно ознакомиться здесь.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Sport24
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