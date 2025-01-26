❄️ Кубок России. Усов победил в большом масс-старте, Сидоров – 2-й, Бектуганов – 3-й, Латыпов – 4-й
Даниил Усов выиграл масс-старт на этапе Кубка России по биатлону в Демино.
Альфа-Банк Кубок России
5-й этап
Демино
Большой масс-старт, мужчины
1. Даниил Усов – 36.39,5 (1)
2. Евгений Сидоров – 2,1 (2)
3. Александр Бектуганов – 4,3 (1)
4. Эдуард Латыпов – 15,3 (3)
5. Кирилл Бажин – 20,3 (2)
6. Ильназ Мухамедзянов – 20,9 (3)
7. Антон Бабиков – 37,2 (4)
8. Никита Поршнев – 44,4 (3)
9. Иван Колотов – 44,9 (3)
10. Кирилл Стрельцов – 57,8 (1)
11. Данил Мальцев – 59,6 (2)
12. Вячеслав Малеев – 1.00,7 (5)
13. Андрей Вьюхин – 1.10,6 (6)
14. Евгений Емерхонов – 1.12,6 (3)
15. Роман Сурнев – 1.17,5 (5)
16. Рустам Каюмов – 1.37,1 (5)
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’‘
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