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  • ❄️ Кубок России. Усов победил в большом масс-старте, Сидоров – 2-й, Бектуганов – 3-й, Латыпов – 4-й
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❄️ Кубок России. Усов победил в большом масс-старте, Сидоров – 2-й, Бектуганов – 3-й, Латыпов – 4-й

Даниил Усов выиграл масс-старт на этапе Кубка России по биатлону в Демино.

Альфа-Банк Кубок России

5-й этап

Демино

Большой масс-старт, мужчины

1. Даниил Усов – 36.39,5 (1)

2. Евгений Сидоров – 2,1 (2)

3. Александр Бектуганов – 4,3 (1)

4. Эдуард Латыпов – 15,3 (3)

5. Кирилл Бажин – 20,3 (2)

6. Ильназ Мухамедзянов – 20,9 (3)

7. Антон Бабиков – 37,2 (4)

8. Никита Поршнев – 44,4 (3)

9. Иван Колотов – 44,9 (3)

10. Кирилл Стрельцов – 57,8 (1)

11. Данил Мальцев – 59,6 (2)

12. Вячеслав Малеев – 1.00,7 (5)

13. Андрей Вьюхин – 1.10,6 (6)

14. Евгений Емерхонов – 1.12,6 (3)

15. Роман Сурнев – 1.17,5 (5)

16. Рустам Каюмов – 1.37,1 (5)

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’‘
logoКирилл Стрельцов
результаты
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Виктор Плицев
Кирилл Бажин
Евгений Емерхонов
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Роман Сурнев
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Евгений Сидоров
Андрей Вьюхин
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масс-старт (60 человек)
logoЭдуард Латыпов
Александр Корнев
Алексей Вагин
Иван Колотов
logoАлександр Логинов
Роман Еремин
Вячеслав Малеев
Рустам Каюмов
Александр Бектуганов
Даниил Усов
Данил Мальцев
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