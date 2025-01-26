❄️ Кубок России. Усов победил в большом масс-старте, Сидоров – 2-й, Бектуганов – 3-й, Латыпов – 4-й

Даниил Усов выиграл масс-старт на этапе Кубка России по биатлону в Демино.

Альфа-Банк Кубок России 5-й этап Демино Большой масс-старт, мужчины 1. Даниил Усов – 36.39,5 (1) 2. Евгений Сидоров – 2,1 (2) 3. Александр Бектуганов – 4,3 (1) 4. Эдуард Латыпов – 15,3 (3) 5. Кирилл Бажин – 20,3 (2) 6. Ильназ Мухамедзянов – 20,9 (3) 7. Антон Бабиков – 37,2 (4) 8. Никита Поршнев – 44,4 (3) 9. Иван Колотов – 44,9 (3) 10. Кирилл Стрельцов – 57,8 (1) 11. Данил Мальцев – 59,6 (2) 12. Вячеслав Малеев – 1.00,7 (5) 13. Андрей Вьюхин – 1.10,6 (6) 14. Евгений Емерхонов – 1.12,6 (3) 15. Роман Сурнев – 1.17,5 (5) 16. Рустам Каюмов – 1.37,1 (5)