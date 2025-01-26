Роналду с 14 голами возглавил список бомбардиров лиги Саудовской Аравии. Форвард «Аль-Насра» опережает Митровича на 1 мяч
Криштиану Роналду единолично лидирует в списке бомбардиров саудовской лиги.
Нападающий «Аль-Насра» поразил ворота «Аль-Фатеха» (3:1) в 17-м туре, замкнув прострел вингера Садьо Мане.
39-летний португалец, забив 14-й гол в чемпионате, оторвался от Александара Митровича («Аль-Хилаль»), у которого 13 мячей.
Опубликовал: Александр Суряев
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