Роналду с 14 голами возглавил список бомбардиров лиги Саудовской Аравии. Форвард «Аль-Насра» опережает Митровича на 1 мяч

Криштиану Роналду единолично лидирует в списке бомбардиров саудовской лиги.

Нападающий «Аль-Насра » поразил ворота «Аль-Фатеха » (3:1) в 17-м туре, замкнув прострел вингера Садьо Мане.

39-летний португалец, забив 14-й гол в чемпионате, оторвался от Александара Митровича («Аль-Хилаль »), у которого 13 мячей.

Подробно со статистикой Роналду можно ознакомиться здесь .