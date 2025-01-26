«Интер» разгромил «Лечче» в гостях – 4:0! У Лаутаро гол и ассист, Думфрис и Фраттези забили, Тареми реализовал пенальти

«Интер» обыграл «Лечче» (4:0) в гостях в 22-м туре Серии А.

Спортс’‘ вел текстовую онлайн-трансляцию этого матча. Давиде Фраттези открыл счет на 6-й минуте. Лаутаро Мартинес забил на 39-й. Дензел Думфрис на 57-й сделал счет разгромным. Мехди Тареми на 61-й реализовал пенальти. Таблица Серии А Статистика Серии А