«Интер» разгромил «Лечче» в гостях – 4:0! У Лаутаро гол и ассист, Думфрис и Фраттези забили, Тареми реализовал пенальти
«Интер» обыграл «Лечче» (4:0) в гостях в 22-м туре Серии А.
Спортс’‘ вел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.
Давиде Фраттези открыл счет на 6-й минуте. Лаутаро Мартинес забил на 39-й. Дензел Думфрис на 57-й сделал счет разгромным. Мехди Тареми на 61-й реализовал пенальти.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
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