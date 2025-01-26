Винер о нейтральном статусе: «Я теперь уже не противник. Потому что государство решило, что надо»
Винер заявила, что уже не против нейтрального статуса для российских атлетов.
– Вы противник того, чтобы в нейтральном статусе принимать участие?
– Нет, я теперь уже не противник. Потому что все должно решать государство. Государство решило, что надо. Партия решила, комсомол ответил – есть. Но в начале, конечно, для меня это было очень сложно, – рассказала Ирина Винер.
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«Команда бомжей без флага, гимна, болельщиков». Цитата дня: Ирина Винер – о тех, кто поедет на Олимпиаду-2024
Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: ютуб-канал Надежды Стрелец
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