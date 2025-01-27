НХЛ. «Вегас» победил «Флориду», «Рейнджерс» уступили «Колорадо», «Миннесота» обыграла «Чикаго», «Оттава» – «Юту»
«Рейнджерс» уступили «Колорадо» (4:5) в матче регулярного чемпионата НХЛ.
«Оттава» обыграла «Юту» (3:1), «Виннипег» – «Калгари» (5:2), «Миннесота» была сильнее «Чикаго» (4:2), «Вегас» победил «Флориду» (4:1).
НХЛ
Регулярный чемпионат
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Спортс”
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