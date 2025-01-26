❄️ Кубок России. Наталия Шевченко выиграла большой масс-старт, Сливко – 2-я, Резцова – 3-я
Наталия Шевченко выиграла масс-старт на Кубке России по биатлону в Демино.
Альфа-Банк Кубок России
5-й этап
Демино
Большой масс-старт, женщины
1. Наталия Шевченко – 33.39,9 (0)
2. Виктория Сливко – 32,3 (1)
3. Кристина Резцова – 53,5 (2)
4. Тамара Дербушева – 1.01,9 (2)
5. Екатерина Мошкова – 1.17,2 (1)
6. Анастасия Шевченко – 1.23,3 (3)
7. Любовь Калинина – 1.44,2 (0)
8. Владислава Гаврилова – 1.44,7 (2)
Результаты обновляются.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’‘
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