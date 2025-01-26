❄️ Кубок России. Наталия Шевченко выиграла большой масс-старт, Сливко – 2-я, Резцова – 3-я

Наталия Шевченко выиграла масс-старт на Кубке России по биатлону в Демино.

Альфа-Банк Кубок России 5-й этап Демино Большой масс-старт, женщины 1. Наталия Шевченко – 33.39,9 (0) 2. Виктория Сливко – 32,3 (1) 3. Кристина Резцова – 53,5 (2) 4. Тамара Дербушева – 1.01,9 (2) 5. Екатерина Мошкова – 1.17,2 (1) 6. Анастасия Шевченко – 1.23,3 (3) 7. Любовь Калинина – 1.44,2 (0) 8. Владислава Гаврилова – 1.44,7 (2) Результаты обновляются.