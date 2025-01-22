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  • Безумные 5:4 от «Барсы», «Ливерпуль» вышел в 1/8 финала ЛЧ, 50-й полуфинал «Большого шлема» для Джоковича, Клаудиньо едет в Катар, злость Ротенберга после победы и другие новости
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Безумные 5:4 от «Барсы», «Ливерпуль» вышел в 1/8 финала ЛЧ, 50-й полуфинал «Большого шлема» для Джоковича, Клаудиньо едет в Катар, злость Ротенберга после победы и другие новости

1. «Барселона» в ярчайшем матче 7-го тура Лиги чемпионов вырвала победу у «Бенфики» – 5:4! В игре было все: две ошибки Шченсного и одна Трубина, хет-трик Павлидиса, победный гол Рафиньи на 96-й и стычка после матча.

«Ливерпуль» обыграл «Лилль» (2:1) и по-прежнему не потерял ни очка в ЛЧ. «Атлетико» одолел «Байер» в матче с удалениями с обеих сторон, забив на 90-й, – 2:1. «Ювентус» и «Брюгге» голов не забили – 0:0. Все результаты дня – здесь.

«Ливерпуль» и «Барселона» вышли в 1/8 финала ЛЧ. «Болонья», «Штурм» и «Црвена Звезда» вылетели.

2. Australian Open. Джокович 50-й раз вышел в полуфинал «Большого шлема», обыграв Алькараса. Также в 1/2 финала вышел Зверев, он прошел Пола. У женщин Павлюченкова проиграла Соболенко, Бадоса победила Гауфф, Киз выбила Свитолину, Швентек разгромила Наварро.

В парном разряде у женщин Мирра Андреева и Диана Шнайдер вышли в 1/2 финала

3. НХЛ. «Рейнджерс» разгромили «Оттаву» (5:0), Шестеркин сделал 2-й шатаут подряд и сцепился с Брэди Ткачаком, Панарин забросил 20-ю шайбу в сезоне. «Тампа» проиграла «Монреалю» (2:3), Кучеров забил и набрал 70-е очко в сезоне, продлив результативную серию до 10 игр. «Вашингтон» без очков Овечкина обыграл «Эдмонтон» (3:2) и укрепил лидерство в общей таблице лиги. Все результаты дня – здесь

4. В Фонбет КХЛ СКА прервал 4-матчевую серию поражений, обыграв «Локомотив» (5:2). ЦСКА проиграл «Северстали» (4:5 Б).

Роман Ротенберг после матча разозлился на пресс-конференции: ждал оценку моментов от журналистов и не отвечал на вопросы.

5. НБА. 4-й подряд трипл-дабл Йокича помог «Денверу» разгромить «Филадельфию», «Бруклин» проиграл «Нью-Йорку» на своей площадке (обе команды набрали меньше 100 очков) и другие результаты

6. Трансферные новости. «Зенит» продаст Клаудиньо «Аль-Садду» за 20 млн евро. «Ботафого» заплатит за Вендела 20 млн евро и добивается перехода хавбека уже зимой. Хавбек махачкалинского «Динамо» Гаджиев интересен «Наполи».

«Ман Сити» объявил о трансфере 19-летнего защитника Рейса из «Палмейраса» за 35 млн фунтов. Трент перейдет в «Реал» летом, стоимость сделки – 18-20 млн евро с учетом подписного бонуса и комиссионных. «Барса» просматривала Виртца и Та в матче «Байера» с «Атлетико».

7. Криштиану Роналду забил 918-й и 919-й голы в карьере – дубль «Аль-Халиджу», благодаря которому «Аль-Наср» победил (3:1). Португалец догнал Митровича во главе списка бомбардиров лиги Саудовской Аравии, у них по 13 голов.

8. «Зенит» сыграл вничью со сборной Иордании (1:1) в товарищеском матче. «Ахмат» победил сербскую «Войводину» (1:0).

9. ИИХФ рассмотрит вопрос допуска хоккейной сборной России к Олимпиаде 3-4 февраля.

10. Бельгийская фигуристка Луна Хендрикс снялась с чемпионата Европы. Она действующая победительница турнира.

11. Коннор Макдэвид дисквалифицирован на 3 матча за удар клюшкой в лицо Гарланду и оштрафован на 195 000 долларов.

12. Анчелотти не планирует уходить из «Реала», сообщил The Athletic. Тренер подтвердил: «Я никогда не буду решать сам, когда покину этот клуб. Это может случиться завтра или через 5 лет. Моя цель – отработать четырехлетний срок вместе с Пересом».

13. Родриго Саравия не прибыл на сбор «Ростова» – он не хочет играть в России. Клуб изучает варианты разрешения ситуации.

14. «Матч ТВ» сообщил, что пара Бойкова – Козловский близка к распаду, потому что между фигуристами натянутые отношения. Спортсмены высмеяли информацию: «Мы со смеха чуть не упали».

15. Рубен Аморим повредил телевизор в раздевалке «МЮ», критикуя игроков после поражения от «Брайтона».

Цитаты дня.

Ротенберг – журналисту: «У вас фамилия Ходорковский? У меня дедушка тоже воевал, помните? Никишин потерял сознание, падает лицом в лед. Прокомментируйте»

«В «Зените» и «Спартаке» одни темнокожие – кто будет играть в сборной? У нас нет темнокожих борцов – там хорошо работает школа». Хоккейный тренер Маслов о спорте в России

Колобков о Мурзине: «Если дадут больше денег, он готов продаться и выступать за другую страну. Довольно циничный подход»

Володар Мурзин: «Не хочу иметь отношения к руководству ФШР, которое поддерживает только «своих детей и спортсменов», а на остальных им наплевать»

«Овечкин весьма хорош». Трамп вновь похвалил капитана «Вашингтона» – в речи на параде на арене «Кэпиталс» после инаугурации

Орлов о «Зените»: «Критики спрашивают: «Зачем тратить 30 млн на Энрике, раз нет ЛЧ?» Это разве их деньги? Пусть «Спартак» купит сильного футболиста. Кто мешает?»

Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: Спортс’’
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