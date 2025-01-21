Роналду догнал Митровича во главе списка бомбардиров лиги Саудовской Аравии. У них по 13 голов

Никто не забил в лиге Саудовской Аравии больше, чем Криштиану Роналду.

39-летний форвард «Аль-Насра » отметился дублем в игре против «Аль-Халиджа » (3:1) в 16-м туре.

Теперь на счету португальца 13 голов в 15 матчах текущего чемпионата. Он догнал Александара Митровича из «Аль-Хилаля » во главе списка бомбардиров, при этом у серба на два матча меньше.