Джокович 50-й раз вышел в полуфинал «Большого шлема»

Новак Джокович вышел в полуфинал Australian Open.

В 1/4 он обыграл Карлоса Алькараса 4:6, 6:4, 6:3, 6:4. В личных встречах серб повел 5:3.

Джокович 50-й раз сыграет в полуфинале «Большого шлема». Для Джоковича это 12-й всего и шестой подряд выход в 1/2 финал в Мельбурне.

Дальше 10-кратный чемпион Australian Open сыграет с Александром Зверевым.