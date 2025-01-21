Джокович 50-й раз вышел в полуфинал «Большого шлема»
Новак Джокович вышел в полуфинал Australian Open.
В 1/4 он обыграл Карлоса Алькараса 4:6, 6:4, 6:3, 6:4. В личных встречах серб повел 5:3.
Джокович 50-й раз сыграет в полуфинале «Большого шлема». Для Джоковича это 12-й всего и шестой подряд выход в 1/2 финал в Мельбурне.
Дальше 10-кратный чемпион Australian Open сыграет с Александром Зверевым.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем