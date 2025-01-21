Бельгийская фигуристка Луна Хендрикс снялась с чемпионата Европы. Она действующая победительница турнира
Луна Хендрикс не выступит на чемпионате Европы по фигурному катанию.
Бельгийская фигуристка является действующей победительницей турнира.
Сообщается, что проблемы с лодыжкой не позволяют Хендрикс тренироваться, она испытывает дискомфорт. Участие в соревнованиях для нее сейчас исключено.
«Это действительно очень печально. Невезение продолжает преследовать меня в этом сезоне. Казалось, я уже преодолела свои проблемы и все пошло по плану, но тут я подвернула лодыжку.
Это казалось пустяком, но до сих пор продолжает меня беспокоить. Я не могу полноценно опираться на правую ногу и поэтому не могу тренироваться, не говоря уже о том, чтобы выходить на соревнования», – сказала Хендрикс.
На чемпионате Европы-2025 Бельгию представят Нина Пинзарроне и Джейд Ховин. Турнир пройдет в Таллине с 26 января по 2 февраля.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Sporza.be
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем