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Бельгийская фигуристка Луна Хендрикс снялась с чемпионата Европы. Она действующая победительница турнира

Луна Хендрикс не выступит на чемпионате Европы по фигурному катанию.

Бельгийская фигуристка является действующей победительницей турнира. 

Сообщается, что проблемы с лодыжкой не позволяют Хендрикс тренироваться, она испытывает дискомфорт. Участие в соревнованиях для нее сейчас исключено. 

«Это действительно очень печально. Невезение продолжает преследовать меня в этом сезоне. Казалось, я уже преодолела свои проблемы и все пошло по плану, но тут я подвернула лодыжку. 

Это казалось пустяком, но до сих пор продолжает меня беспокоить. Я не могу полноценно опираться на правую ногу и поэтому не могу тренироваться, не говоря уже о том, чтобы выходить на соревнования», – сказала Хендрикс. 

На чемпионате Европы-2025 Бельгию представят Нина Пинзарроне и Джейд Ховин. Турнир пройдет в Таллине с 26 января по 2 февраля. 

12 разочарований года в фигурном катании

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Sporza.be
травмы
женское катание
logoсборная Бельгии
logoЛуна Хендрикс
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