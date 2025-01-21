Бельгийская фигуристка Луна Хендрикс снялась с чемпионата Европы. Она действующая победительница турнира

Луна Хендрикс не выступит на чемпионате Европы по фигурному катанию.

Бельгийская фигуристка является действующей победительницей турнира.

Сообщается, что проблемы с лодыжкой не позволяют Хендрикс тренироваться, она испытывает дискомфорт. Участие в соревнованиях для нее сейчас исключено.

«Это действительно очень печально. Невезение продолжает преследовать меня в этом сезоне. Казалось, я уже преодолела свои проблемы и все пошло по плану, но тут я подвернула лодыжку.

Это казалось пустяком, но до сих пор продолжает меня беспокоить. Я не могу полноценно опираться на правую ногу и поэтому не могу тренироваться, не говоря уже о том, чтобы выходить на соревнования», – сказала Хендрикс.

На чемпионате Европы-2025 Бельгию представят Нина Пинзарроне и Джейд Ховин. Турнир пройдет в Таллине с 26 января по 2 февраля.

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