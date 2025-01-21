«Ботафого» заплатит за Вендела 20 млн евро и добивается перехода хавбека уже зимой (Андре Эрнан)
«Ботафого» хочет видеть Вендела в своем составе как можно скорее.
Журналист Андре Эрнан утверждает, что бразильский клуб пытается договориться с «Зенитом» о зимнем переходе полузащитника. Петербуржцы не хотят отпускать 27-летнего игрока до лета.
Также подтверждается ранее публиковавшаяся информация о том, что за Вендела заплатят 20 млн евро.
В Мир РПЛ-2024/25 Вендел отметился голом и 8 ассистами в 15 матчах за «Зенит». Подробную статистику бразильца можно найти здесь.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: твиттер журналиста Андре Эрнана
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