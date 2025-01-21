«Ботафого» заплатит за Вендела 20 млн евро и добивается перехода хавбека уже зимой (Андре Эрнан)

«Ботафого» хочет видеть Вендела в своем составе как можно скорее.

Журналист Андре Эрнан утверждает, что бразильский клуб пытается договориться с «Зенитом » о зимнем переходе полузащитника. Петербуржцы не хотят отпускать 27-летнего игрока до лета.

Также подтверждается ранее публиковавшаяся информация о том, что за Вендела заплатят 20 млн евро .

В Мир РПЛ-2024/25 Вендел отметился голом и 8 ассистами в 15 матчах за «Зенит». Подробную статистику бразильца можно найти здесь .