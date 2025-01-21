Володар Мурзин: «Не хочу иметь отношения к руководству ФШР, которое поддерживает только «своих детей и спортсменов», а на остальных им наплевать»

Шахматист Володар Мурзин ответил экс-министру спорта РФ Павлу Колобкову.

Ранее Колобков высказался о Мурзине в контексте его конфликта с Федерацией шахмат России (ФШР): «Если дадут больше денег, он готов продаться и выступать за другую страну. Довольно циничный подход».

«Я не знаю, откуда Павел Колобков (бывший министр спорта России, ныне – член правления, заместитель генерального директора ПАО «Газпром нефть») взял, что я «готов продаться в другую страну». Это всего лишь его личное суждение, весьма далекое от истины.

Но цитировать вранье исполнительного директора Федерации шахмат России Александра Ткачева и верить этому на слово? Обратимся к фактам.

Почему на чемпионат мира в Нью-Йорк была командирована делегация Минспорта, но я в нее не вошел? Хотя на прошлом подобном чемпионате мира в Самарканде я показал лучший результат в быстрые шахматы среди всех россиян, поделив третье место (заняв в итоге пятое)?

Зарплату я получаю в Центре спортивной подготовки Министерства спорта, но никак не в ФШР. И уж тем более платят ее не лично Колобков, Филатов или Ткачев.

Про тренеров вообще смешно слушать. С Крамником я не занимался, С Гельфандом была пара групповых онлайн занятий. С Рязанцевым и Яновским тоже единичные занятия, темы которых я сейчас даже и не вспомню.

Что касаемо других тренеров (в первую очередь моего личного тренера Михаила Кобалия), то практически всю их оплату осуществлял личный спонсор. Некоторое время еще помогал подмосковный ProfChessClub, благодаря которому я до сих пор живу в служебной квартире. Но, повторюсь, к этому всему ФШР имеет крайне далекое отношение.

И нет у меня никакого цинизма, я просто хочу заниматься любимым делом. Но не хочу иметь отношения к руководству ФШР, которое поддерживает только «своих детей и спортсменов», а на остальных им попросту наплевать. Поэтому в регионах шахматы загибаются.

Мне же попросту повезло, что я встретил хороших людей и состоялся как шахматист. Но у многих других детей, к сожалению, такой возможности нет.

После таких заявлений ФШР и бывшего министра спорта у меня нет никакого желания играть в России, потому что все российские соревнования проходят под флагом ФШР. И никакого сотрудничества с нынешним руководством ФШР я иметь не буду», – заявил чемпион мира по рапиду в эксклюзивном комментарии для Спортс’‘.

Кобалия об интервью исполнительного директора ФШР: «Ткачев делает все, чтобы лучший юниор России Мурзин сменил спортивное гражданство и покинул страну»

Володар Мурзин vs наша шахматная федерация: вот суть конфликта