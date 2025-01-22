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«Ливерпуль» выиграл 7 матчей в ЛЧ при Слоте. Только «красные» не теряли очков на общем этапе

«Ливерпуль» одержал седьмую победу подряд в Лиге чемпионов.

Команда Арне Слота обыграла «Лилль» (2:1) в 7-м туре общего этапа.

Ранее «красные» победили «Жирону» (1:0), «Реал» (2:0), «Байер» (4:0), «Лейпциг» (1:0), «Болонью» (2:0) и «Милан» (3:1). Это единственный клуб, еще не терявший очков в текущем розыгрыше ЛЧ.

В заключительном матче этой стадии «Ливерпуль» встретится с ПСВ. Это произойдет 29 января.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
logoЛиверпуль
logoлига 1 Франция
logoпремьер-лига Англия
logoЛилль
logoАрне Слот
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