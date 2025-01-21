Саравия не прибыл на сбор «Ростова» – он не хочет играть в России. Клуб изучает варианты разрешения ситуации
Родриго Саравия не прибыл на сбор «Ростова».
Футболист не прибыл в расположение «Ростова» на сбор в ОАЭ и на данный момент находится в одной из стран Латинской Америки.
Игрок не собирается продолжать карьеру в России, об этом сообщает «Матч ТВ».
Российский клуб изучает различные варианты разрешения ситуации. Возможен трансфер игрока в один из аргентинских клубов.
Но если стороны не договорятся, «Ростов» допускает обращение в судебные инстанции.
В этом сезоне Родриго Саравия провел 15 матчей в РПЛ, забив один гол и сделав одну передачу.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Матч ТВ»
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