После ошибок Шченсного «Бенфика» забила «Барселоне» два гола. Голкипер врезался в Бальде вдали от ворот, а позже сфолил в штрафной

Действия Войчеха Шченсного привели к голам в ворота «Барселоны».

На 22-й минуте матча Лиги чемпионов голкипер в стремлении помешать «Бенфике» провести атаку выбежал далеко за пределы штрафной площади. Стараясь выбить мяч, он врезался в Алекса Бальде , своего партнера, и оба оказались на газоне. Форвард Эвангелос Павлидис воспользовался этим и поразил пустые ворота.

На 28-й минуте Шченсны снова неудачно вышел из вратарской, зацепив в штрафной площади вингера Керема Актюркоглу . Павлидис реализовал пенальти – 3:1.

Шченсны получил красную, сбив выбежавшего один на один Мбаппе, Винисиус – желтую за споры с судьей. Родриго забил «Барселоне» со штрафного сразу после выхода Пеньи