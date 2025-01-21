После ошибок Шченсного «Бенфика» забила «Барселоне» два гола. Голкипер врезался в Бальде вдали от ворот, а позже сфолил в штрафной
Действия Войчеха Шченсного привели к голам в ворота «Барселоны».
На 22-й минуте матча Лиги чемпионов голкипер в стремлении помешать «Бенфике» провести атаку выбежал далеко за пределы штрафной площади. Стараясь выбить мяч, он врезался в Алекса Бальде, своего партнера, и оба оказались на газоне. Форвард Эвангелос Павлидис воспользовался этим и поразил пустые ворота.
На 28-й минуте Шченсны снова неудачно вышел из вратарской, зацепив в штрафной площади вингера Керема Актюркоглу. Павлидис реализовал пенальти – 3:1.
Шченсны получил красную, сбив выбежавшего один на один Мбаппе, Винисиус – желтую за споры с судьей. Родриго забил «Барселоне» со штрафного сразу после выхода Пеньи
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
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