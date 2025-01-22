«Ливерпуль» и «Барселона» вышли в 1/8 финала ЛЧ. «Болонья», «Штурм» и «Црвена Звезда» вылетели

«Ливерпуль» и «Барселона» гарантированно вышли в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Мерсисайдцы обыграли «Лилль » (2:1) в 7-м туре общего этапа. Команда лидирует в таблице, набрав 21 очко из 21 возможных. «Барселона », обыгравшая «Бенфику» (5:4), занимает 2-е место, отставая на 3 очка. Обе команды гарантированно займут места в первой восьмерке, дающие право прямого выхода в 1/8 финала.

На 3-м месте в таблице идет «Атлетико », набравший 15 очков, на 4-м – «Аталанта » с 14 очками. По 13 очков у «Байера», «Астон Виллы», «Монако », «Лилля», а также у «Арсенала», «Интера» и «Бреста», сыгравших на один матч меньше.

Математические шансы на выход в следующий раунд после 7-го тура потеряли «Болонья» (5 очков) «Штурм» и «Црвена Звезда» (по 3 набранных очка в 7 турах). Ранее из турнира вылетели «Слован», «Янг Бойз» и «РБ Лейпциг».