«Ливерпуль» и «Барселона» вышли в 1/8 финала ЛЧ. «Болонья», «Штурм» и «Црвена Звезда» вылетели
«Ливерпуль» и «Барселона» гарантированно вышли в 1/8 финала Лиги чемпионов.
Мерсисайдцы обыграли «Лилль» (2:1) в 7-м туре общего этапа. Команда лидирует в таблице, набрав 21 очко из 21 возможных. «Барселона», обыгравшая «Бенфику» (5:4), занимает 2-е место, отставая на 3 очка. Обе команды гарантированно займут места в первой восьмерке, дающие право прямого выхода в 1/8 финала.
На 3-м месте в таблице идет «Атлетико», набравший 15 очков, на 4-м – «Аталанта» с 14 очками. По 13 очков у «Байера», «Астон Виллы», «Монако», «Лилля», а также у «Арсенала», «Интера» и «Бреста», сыгравших на один матч меньше.
Математические шансы на выход в следующий раунд после 7-го тура потеряли «Болонья» (5 очков) «Штурм» и «Црвена Звезда» (по 3 набранных очка в 7 турах). Ранее из турнира вылетели «Слован», «Янг Бойз» и «РБ Лейпциг».
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
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