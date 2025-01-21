Анчелотти не планирует уходить из «Реала» (The Athletic)
Карло Анчелотти не планирует покидать «Реал».
Вчера журналист Эду Пидаль в эфире программы Radioestadio Noche на Onda Cero сообщил, что итальянский специалист решил покинуть клуб по окончании сезона.
Эта информация не соответствует действительности, пишет The Athletic. Источники, близкие к тренеру, утверждают, что он хочет продолжить работу.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: The Athletic
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