Анчелотти не планирует уходить из «Реала» (The Athletic)

Карло Анчелотти не планирует покидать «Реал».

Вчера журналист Эду Пидаль в эфире программы Radioestadio Noche на Onda Cero сообщил , что итальянский специалист решил покинуть клуб по окончании сезона.

Эта информация не соответствует действительности, пишет The Athletic. Источники, близкие к тренеру, утверждают, что он хочет продолжить работу.