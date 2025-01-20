Australian Open. 1/4 финала. Джокович сыграет с Алькарасом, Зверев – с Полом

Новак Джокович и Карлос Алькарас сыграют за выход в полуфинал Australian Open.

Сетка турнира здесь . Australian Open Мельбурн, Австралия 12 – 26 января 2025 Турнир «Большого шлема» Призовой фонд – 96 500 000 австралийских долларов Открытые корты, хард Четвертьфинал