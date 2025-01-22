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  • Ошибка Трубина привела к голу Рафиньи. Вратарь «Бенфики» выбил мяч в голову вингеру «Барсы», стоявшему за пределами штрафной
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Ошибка Трубина привела к голу Рафиньи. Вратарь «Бенфики» выбил мяч в голову вингеру «Барсы», стоявшему за пределами штрафной

Анатолий Трубин результативно ошибся в игре с «Барселоной».

На 64-й минуте матча Лиги чемпионов голкипер «Бенфики» поймал мяч после дальнего удара хавбека Педри и попытался выбить его вперед, но попал в голову стоявшему за пределами штрафной площади вингеру Рафинье Диасу.

От бразильца мяч влетел в ворота португальской команды.

«Барселоне» благодаря этому удалось сократить отставание в счете – 2:3.

После ошибок Шченсного «Бенфика» забила «Барселоне» два гола. Голкипер врезался в Бальде вдали от ворот, а позже сфолил в штрафной

Опубликовал: Александр Суряев
logoБенфика
logoАнатолий Трубин
logoПедри
logoвысшая лига Португалия
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