Ошибка Трубина привела к голу Рафиньи. Вратарь «Бенфики» выбил мяч в голову вингеру «Барсы», стоявшему за пределами штрафной
Анатолий Трубин результативно ошибся в игре с «Барселоной».
На 64-й минуте матча Лиги чемпионов голкипер «Бенфики» поймал мяч после дальнего удара хавбека Педри и попытался выбить его вперед, но попал в голову стоявшему за пределами штрафной площади вингеру Рафинье Диасу.
От бразильца мяч влетел в ворота португальской команды.
«Барселоне» благодаря этому удалось сократить отставание в счете – 2:3.
После ошибок Шченсного «Бенфика» забила «Барселоне» два гола. Голкипер врезался в Бальде вдали от ворот, а позже сфолил в штрафной
Опубликовал: Александр Суряев
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