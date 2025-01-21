«Галя, у нас отмена😂😂😂» – «Мы со смеха чуть не упали». Бойкова и Козловский о новости про возможный распад пары

Фигурист Козловский отреагировал на новость о возможном распаде пары с Бойковой.

Сегодня «Матч ТВ» сообщил , что пара Александры и Дмитрия близка к распаду, между фигуристами натянутые отношения.

«Галя, у нас отмена😂😂😂», – написал Козловский.

«Мы сейчас со смеха чуть не упали», – цитирует Бойкову Sport24 .

«Сообщение, которое попало в Сеть, является абсолютной выдумкой», – приводит слова Козловского «Чемпионат» .

Бойкова и Козловский – чемпионы Европы 2020 года в парном катании, бронзовые призеры ЧМ-2021, двукратные чемпионы России.