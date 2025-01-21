«Галя, у нас отмена😂😂😂» – «Мы со смеха чуть не упали». Бойкова и Козловский о новости про возможный распад пары
Фигурист Козловский отреагировал на новость о возможном распаде пары с Бойковой.
Сегодня «Матч ТВ» сообщил, что пара Александры и Дмитрия близка к распаду, между фигуристами натянутые отношения.
«Галя, у нас отмена😂😂😂», – написал Козловский.
«Мы сейчас со смеха чуть не упали», – цитирует Бойкову Sport24.
«Сообщение, которое попало в Сеть, является абсолютной выдумкой», – приводит слова Козловского «Чемпионат».
Бойкова и Козловский – чемпионы Европы 2020 года в парном катании, бронзовые призеры ЧМ-2021, двукратные чемпионы России.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: инстаграм Дмитрия Козловского
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем