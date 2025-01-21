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  • Ротенберг – журналисту: «У вас фамилия Ходорковский? У меня дедушка тоже воевал, помните? Никишин потерял сознание, падает лицом в лед. Прокомментируйте»
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Ротенберг – журналисту: «У вас фамилия Ходорковский? У меня дедушка тоже воевал, помните? Никишин потерял сознание, падает лицом в лед. Прокомментируйте»

Роман Ротенберг обсудил с журналистами хиты против игроков СКА.

Сегодня СКА прервал серию из 4 поражений подряд, обыграв «Локомотив» (5:2).

На послематчевой пресс-конференции журналистам показали моменты с хитами против Александра Никишина и Андрея Педана.

– Вы пришли наконец-то обратно? Вас не было 5 лет. Один раз за 5 лет вы пришли. Когда задавали мне вопрос. У меня дедушка тоже воевал, помните?

– Я все помню.

– Вы сегодня пришли поболеть за команду? Больше у меня вопросов нет. Давайте по повестке, момент, пожалуйста, прокомментируйте.

– Я и хотел прокомментировать момент, а вы решили сыграть на журналистском поле... С точки зрения болельщика-дилетанта, наблюдавшего за игрой с...

– Вы не дилетант, вы давно же болеете за ленинградский СКА.

– Еще раз повторяю, вы просили ответ, я...

– У вас фамилия Ходорковский? Так же, правильно?

– Нет, неправильно. Ходорковский – иноагент, который за границей, а у меня нет буковки «к» в центре фамилии и 5 миллионов на счету, а также арестантского прошлого. Поэтому... Нужен ответ на вопрос?

– Пожалуйста. Я буду молчать, извините.

– Спасибо. С точки зрения болельщика-дилетанта, наблюдавшего за игрой с трибуны великолепной «СКА-Арены», это был чисто игровой момент. Его оценку должны дать судьи-профессионалы.

– А вы посмотрите, как он (Никишин) потерял сознание, падает лицом в лед. Если бы он сломал себе челюсть или лицевую кость, он бы больше не сыграл никогда за СКА. Прокомментируйте, почему человек падает лицом в лед без сознания. Просто так?

– Вы же разбираетесь в хоккее лучше меня…

– Нет, вы разбираетесь лучше всех!

– Вы обещаете не перебивать и не даете мне сказать.

– Я вообще молчу! Пожалуйста, говорите.

– Еще раз. С точки зрения болельщика-дилетанта говорить о том, что это были умышленные нарушения с целью травмировать ведущих хоккеистов СКА…

– А где Кузнецов, можно вопрос? Ответа нет. К следующему вопросу. Давайте, чтобы все ответили, у нас же свобода слова.

Есть ребята, которые приходят очень редко, но задают очень сложные вопросы. Прокомментируйте, пожалуйста. Вы отказались, тоже ваше право, – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг на послематчевой пресс-конференции.

После этого в диалог вступил другой журналист.

– Я так понимаю, мы участвуем в том, что 300 тысяч вам экономим, да? Главное, чтобы это на журналистов не распространялось.

– Я вообще буду молчать. Я не буду комментировать вообще, только по регламенту. Первый период – отлично, второй – супер, третий еще лучше.

– В динамике я не увидел нарушения, здесь смотрю, вижу, что человек подпрыгнул, пошел локоть. Да, это нарушение. Во втором эпизоде Педану повезло, что он высоким родился, думаю, там тоже локоть был в лицо направлен.

– А прыжок видите?

– Прыжок видел.

– А прыгать можно?

– Нет.

– Как-то наш диалог не получается. Давайте закончим пресс-конференцию. Я не буду отвечать на вопросы, я просто прокомментировал игру по регламенту, на этом все. Спасибо, – ответил Ротенберг.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: группа СКА во «Вконтакте»
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logoКХЛ
судьи
Михаил Ходорковский
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