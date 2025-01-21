Павлидис трижды забил «Барселоне» за полчаса. «Бенфика» повела 3:1
Эвангелос Павлидис сделал хет-трик в первом тайме игры с «Барселоной».
Нападающий «Бенфики» отличился на 2-й, 22-й и 30-й минутах матча Лиги чемпионов. Его команда повела со счетом 3:1.
Это первые голы греческого футболиста в 2025 году. В сумме у него 8 забитых мячей в составе клуба в текущем сезоне.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
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