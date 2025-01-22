Шестеркин сделал 2-й шатаут подряд, отразив 20 бросков «Оттавы». Он получил 2 минуты штрафа за стычку с Брэди Ткачаком
Игорь Шестеркин сделал 2-й шатаут подряд, отразив 20 бросков «Оттавы».
Вратарь «Рейнджерс» был признан первой звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Сенаторс» (5:0).
Матч на ноль стал для 29-летнего россиянина 2-м подряд и 3-м в текущем сезоне.
На счету Шестеркина 16 побед в 33 играх при 91,1% сэйвов и коэффициенте надежности 2,78.
Сегодня Игорь также получил 2 минуты штрафа за стычку с Брэди Ткачаком во время массовой потасовки в середине третьего периода.
Она началась с того, что капитан «Сенаторс» сбил с ног вратаря клуба из Нью-Йорка. Шестеркин не сразу сумел подняться, а когда сделал это, то выехал из ворот, чтобы разобраться с обидчиком.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
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