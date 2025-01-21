Товарищеские матчи. «Зенит» сыграл вничью с Иорданией, «Ахмат» победил «Войводину»
«Зенит» сыграл вничью со сборной Иордании (1:1) в товарищеском матче.
«Ахмат» победил сербскую «Войводину» (1:0).
Товарищеские матчи
Белек, Турция
«Ахмат» Россия – «Войводина» Сербия – 1:0 (0:0)
Гол: 1:0 – Гандри (84, с пенальти).
«Ахмат» (стартовый состав): Ульянов (Шелия, 68), Уциев (Ибишев, 68), Жиров (Мелкадзе, 68), Шатара, Гаибов, Швец, Камилов, Якуев, Самородов (Тодорович, 46), Луна (Уткин, 46), Руис Диас (Гандри, 68).
Доха, Катар
«Зенит» Россия – сборная Иордании – 1:1 (0:0)
Гол «Зенита»: 1:1 – Глушенков (64).
«Зенит» (стартовый состав): Латышонок, Сантос, Эракович, Нино, Караваев, Ду Кейрос, Ахметов, Горшков, Лусиано, Мантуан, Кассьерра.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
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