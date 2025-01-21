Макдэвид дисквалифицирован на 3 матча за удар клюшкой в лицо Гарланду и оштрафован на 195 000 долларов

Коннор Макдэвид дисквалифицирован на 3 матча за удар клюшкой в лицо сопернику.

Капитан «Эдмонтона » наказан по итогам игры чемпионата НХЛ с «Ванкувером» (2:3). В конце третьего периода нападающий ударил клюшкой в лицо Конору Гарланду , получив дисциплинарный штраф до конца матча.

Также по итогам слушания Макдэвид оштрафован на 195 312 долларов. Согласно условиям Коллективного трудового соглашения, деньги будут направлены в Фонд экстренной помощи игрокам.

Таким образом, форвард пропустит матчи с «Вашингтоном, «Ванкувером » и «Баффало».

В 43 матчах сезона на счету Макдэвида 65 (20+45) очков.