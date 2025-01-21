Ротенберг попросил журналистов оценить хит против Никишина: «Прокомментируйте. Я буду молчать. Вы же за честный хоккей. Может, он вообще больше не сыграет»

Роман Ротенберг попросил журналистов оценить хиты против игроков СКА.

Сегодня СКА прервал серию из 4 поражений подряд, обыграв «Локомотив » (5:2).

«Добрый вечер. Хочу поблагодарить всех, кто пришел на арену, наших болельщиков.

Эта победа – заслуга только наших болельщиков. Больше комментариев у меня по игре нет и не будет. Хочу, чтобы вы посмотрели видео», – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг на послематчевой пресс-конференции.

После этого журналистам показали момент с силовым приемом Максима Шалунова против Александра Никишина .

«А теперь Антон вам будет задавать вопросы, а я буду молчать. Вы прокомментируйте этот момент. Какие вопросы? Вы же за честный хоккей, как вы говорите.

Я не знаю, как завтра он будет себя чувствовать. Может, вообще больше не сыграет. Очередной игрок», – добавил Ротенберг.

Журналистов также попросили оценить момент с хитом против Андрея Педана .