Аморим повредил телевизор в раздевалке «МЮ», критикуя игроков после поражения от «Брайтона»

Рубен Аморим сломал телевизор в порыве гнева.

Как пишет The Athletic, главный тренер «Манчестер Юнайтед », жестко критикуя игроков после поражения от «Брайтона » (1:3), повредил телевизор с большим экраном в раздевалке.

Многочисленные осведомленные об этой ситуации, рассказали, что этот телевизор использовался для того, чтобы команда могла пройтись по тактике перед началом матчей. Технике потребуется ремонт.

Столь резкую реакцию в клубе считают нехарактерной для Аморима . Обычно португальский специалист молчит после завершения матчей, предпочитая более трезво анализировать ситуацию на следующий день.