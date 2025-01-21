Аморим повредил телевизор в раздевалке «МЮ», критикуя игроков после поражения от «Брайтона»
Рубен Аморим сломал телевизор в порыве гнева.
Как пишет The Athletic, главный тренер «Манчестер Юнайтед», жестко критикуя игроков после поражения от «Брайтона» (1:3), повредил телевизор с большим экраном в раздевалке.
Многочисленные осведомленные об этой ситуации, рассказали, что этот телевизор использовался для того, чтобы команда могла пройтись по тактике перед началом матчей. Технике потребуется ремонт.
Столь резкую реакцию в клубе считают нехарактерной для Аморима. Обычно португальский специалист молчит после завершения матчей, предпочитая более трезво анализировать ситуацию на следующий день.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: The Athletic
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