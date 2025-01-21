Трент перейдет в «Реал» летом. Стоимость сделки – 18-20 млн евро с учетом подписного бонуса и комиссионных (Рамон Альварес де Мон)
Трент Александер-Арнолд перейдет в «Реал» в следующее трансферное окно.
Английский защитник будет играть за мадридский клуб со следующего сезона, пишет журналист Рамон Альварес де Мон. Футболист не покинет «Ливерпуль» в январе – «красные» не рассматривают такой вариант.
Стоимость сделки составит около 18-20 миллионов евро с учетом подписного бонуса и комиссионных.
В текущем сезоне АПЛ Трент провел 20 матчей, отличившись 1 голом и 5 ассистами. Его статистика – здесь.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: твиттер Рамона Альвареса де Мона
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