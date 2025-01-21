Трент перейдет в «Реал» летом. Стоимость сделки – 18-20 млн евро с учетом подписного бонуса и комиссионных (Рамон Альварес де Мон)

Трент Александер-Арнолд перейдет в «Реал» в следующее трансферное окно.

Английский защитник будет играть за мадридский клуб со следующего сезона, пишет журналист Рамон Альварес де Мон. Футболист не покинет «Ливерпуль » в январе – «красные» не рассматривают такой вариант.

Стоимость сделки составит около 18-20 миллионов евро с учетом подписного бонуса и комиссионных.

В текущем сезоне АПЛ Трент провел 20 матчей, отличившись 1 голом и 5 ассистами. Его статистика – здесь .