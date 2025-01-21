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  • Трент перейдет в «Реал» летом. Стоимость сделки – 18-20 млн евро с учетом подписного бонуса и комиссионных (Рамон Альварес де Мон)
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Трент перейдет в «Реал» летом. Стоимость сделки – 18-20 млн евро с учетом подписного бонуса и комиссионных (Рамон Альварес де Мон)

Трент Александер-Арнолд перейдет в «Реал» в следующее трансферное окно.

Английский защитник будет играть за мадридский клуб со следующего сезона, пишет журналист Рамон Альварес де Мон. Футболист не покинет «Ливерпуль» в январе – «красные» не рассматривают такой вариант. 

Стоимость сделки составит около 18-20 миллионов евро с учетом подписного бонуса и комиссионных.

В текущем сезоне АПЛ Трент провел 20 матчей, отличившись 1 голом и 5 ассистами. Его статистика – здесь

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: твиттер Рамона Альвареса де Мона
logoРеал Мадрид
logoТрент Александер-Арнолд
logoпремьер-лига Англия
logoЛа Лига
возможные трансферы
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