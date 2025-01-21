Пара Бойкова – Козловский близка к распаду, между фигуристами натянутые отношения («Матч ТВ»)

Пара Бойкова – Козловский близка к распаду, между фигуристами натянутые отношения.

Об этом сообщает «Матч ТВ » со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

По информации телеканала, в последнее время между Александрой и Дмитрием обострились отношения, на чемпионате России по прыжкам у фигуристов снова случились серьезные разногласия.

Соревнования прошли 18-19 января в Санкт-Петербурге. Бойкова и Козловский выбыли в 1/4 финала личного турнира. На оглашении итогов этой стадии Козловский стоял отдельно от Бойковой.

«Сейчас, как говорят, ребята рассматривают разные сценарии развития отношений. Могут и разбежаться, а могут и тренерский штаб поменять, вернуться в Санкт‑Петербург», – сказал источник.

Бойкова и Козловский – чемпионы Европы 2020 года в парном катании, бронзовые призеры ЧМ-2021, двукратные чемпионы России.

В 2023-м пара перешла от тренера Тамары Москвиной в группу Этери Тутберидзе.

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