Хоккейный тренер Геннадий Маслов высказался о состоянии спорта в России.

«Я смотрю на наш спорт и удивляюсь, как же много там темнокожих игроков. Вот баскетбольный ЦСКА – это армейская команда, но там играют пять темнокожих. И так в любой команде! А кто будет играть в сборной?

Мы кричим «Ура!», когда побеждаем Бруней в футболе. Да я на карте не найду эту страну. Мы забили 11 голов, но ей нужно было забивать 20.

Другой вопрос, почему у нас нет темнокожих борцов? Потому что хорошо работает школа. Та же история с плаванием, где у нас на чемпионате мира на короткой воде питерский мальчик Мирон Лифинцев выиграл пять золотых медалей. И теперь посмотрим на футбол.

Возьмем нашего многолетнего чемпиона – «Зенит ». Там на поле выходят одни темнокожие игроки. А «Спартак »? В тех видах спорта, в которых мы отстаем, появляются темнокожие игроки, которые делают результат», – сказал заслуженный тренер России по хоккею Геннадий Маслов.

«Сборная должна выступать в интересах России, а не какого-то тренера. На КПК у нас собрали странную команду». Экс-игрок «Крыльев» Маслов о «России 25»