«Вашингтон» обыграл «Эдмонтон» (3:2) при 14:32 по броскам – 5-я победа подряд. Клуб укрепил лидерство в общей таблице НХЛ (69 очков в 47 играх)
«Вашингтон» выиграл 5 матчей подряд и укрепил лидерство в общей таблице НХЛ.
«Кэпиталс» победили «Эдмонтон» (3:2) в матче регулярного чемпионата лиги при соотношении бросков в створ 14:32.
Команда под руководством Спенсера Карбери лидирует в общей таблице НХЛ с 69 очками в 47 играх.
На втором месте идет «Виннипег» (65 в 48), за ним следуют «Вегас» (62 в 47) и «Торонто» (62 в 48).
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
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