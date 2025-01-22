«Вашингтон» обыграл «Эдмонтон» (3:2) при 14:32 по броскам – 5-я победа подряд. Клуб укрепил лидерство в общей таблице НХЛ (69 очков в 47 играх)

«Вашингтон» выиграл 5 матчей подряд и укрепил лидерство в общей таблице НХЛ.

«Кэпиталс» победили «Эдмонтон » (3:2) в матче регулярного чемпионата лиги при соотношении бросков в створ 14:32.

Команда под руководством Спенсера Карбери лидирует в общей таблице НХЛ с 69 очками в 47 играх.

На втором месте идет «Виннипег» (65 в 48), за ним следуют «Вегас » (62 в 47) и «Торонто » (62 в 48).