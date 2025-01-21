«Барса» будет просматривать Виртца и Та в матче «Байера» с «Атлетико» (ESPN)

«Барса» будет просматривать Флориана Виртца и Джонатана Та в матче ЛЧ.

Сегодня состоится матч 7-го тура Лиги чемпионов УЕФА между «Атлетико» и «Байером».

Как сообщает ESPN, представители «Барселоны» будут наблюдать за игроками немецкого клуба Джонатаном Та и Флорианом Виртцем во время этого матча.

Переговоры с агентом Та, Пини Захави , по поводу возможного свободного трансфера защитника уже состоялись. Контракт Та с «Байером» рассчитан до лета.

Та подтвердил, что планирует найти новый вызов после завершения текущего соглашения, чем привлек внимание ряда ведущих европейских клубов.

Контракт хавбека Флориана Виртца с «Байером » действует до 2027 года. Сообщалось об интересе «Баварии» к полузащитнику.