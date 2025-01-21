«Барса» будет просматривать Виртца и Та в матче «Байера» с «Атлетико» (ESPN)
«Барса» будет просматривать Флориана Виртца и Джонатана Та в матче ЛЧ.
Сегодня состоится матч 7-го тура Лиги чемпионов УЕФА между «Атлетико» и «Байером».
Как сообщает ESPN, представители «Барселоны» будут наблюдать за игроками немецкого клуба Джонатаном Та и Флорианом Виртцем во время этого матча.
Переговоры с агентом Та, Пини Захави, по поводу возможного свободного трансфера защитника уже состоялись. Контракт Та с «Байером» рассчитан до лета.
Та подтвердил, что планирует найти новый вызов после завершения текущего соглашения, чем привлек внимание ряда ведущих европейских клубов.
Контракт хавбека Флориана Виртца с «Байером» действует до 2027 года. Сообщалось об интересе «Баварии» к полузащитнику.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: ESPN
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем