«Зенит» продаст Клаудиньо «Аль-Садду» за 20 млн евро (CNN Brasil)
Новым клубом Клаудиньо станет «Аль-Садд».
CNN Brasil подтверждает информацию о том, что полузащитник продолжит карьеру в Катаре. «Зенит» получит около 20 млн евро.
Клаудиньо перешел в Мир РПЛ в 2021 году. Сообщалось, что петербуржцы приобрели его у «Ред Булл Брагантино» за 12 млн.
Статистику 27-летнего гражданина России можно изучить здесь.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: CNN Brasil
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем