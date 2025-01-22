«Зенит» продаст Клаудиньо «Аль-Садду» за 20 млн евро (CNN Brasil)

Новым клубом Клаудиньо станет «Аль-Садд».

CNN Brasil подтверждает информацию о том, что полузащитник продолжит карьеру в Катаре. «Зенит » получит около 20 млн евро.

Клаудиньо перешел в Мир РПЛ в 2021 году. Сообщалось , что петербуржцы приобрели его у «Ред Булл Брагантино» за 12 млн.

Статистику 27-летнего гражданина России можно изучить здесь .