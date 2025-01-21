ИИХФ рассмотрит вопрос допуска России к Олимпиаде 3-4 февраля («Р-Спорт»)
ИИХФ рассмотрит вопрос допуска россиян к Олимпиаде 3-4 февраля.
Совет Международной федерации хоккея с 3 по 4 февраля рассмотрит вопрос допуска сборной России к участию в Олимпийских играх-2026 в Италии, сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
В эти дни ИИХФ рассмотрит реинтеграцию сборных России и Беларуси на сезон-2025/26, который станет олимпийским.
Российская сборная в случае допуска сыграет в группе С с командами США, Словакии и Латвии.
Олимпийские игры 2026 года пройдут с 6 по 22 февраля в итальянских городах Милан и Кортина-д’Ампеццо.
Игроки НХЛ примут участие в хоккейном турнире впервые с 2014 года.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Р-Спорт»
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