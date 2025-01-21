СКА прервал 4-матчевую серию поражений. Команда Ротенберга обыграла «Локомотив» и идет 6-й на Западе

СКА прервал серию из 4 поражений подряд в Фонбет Чемпионате КХЛ.

Команда тренера Романа Ротенберга обыграла «Локомотив » со счетом 5:2.

СКА поднялся на 6-е место в таблице Запада. Клуб набрал 57 очков после 46 игр.

В следующем матче, 23 января, команда сыграет с «Динамо».