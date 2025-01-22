Игроки «Бенфики» требовали пенальти за эпизод перед победным голом Рафиньи. Судья после ВАР не увидел нарушения, Кабрала удалили со скамейки запасных

Судья не назначил пенальти в пользу «Бенфики» перед голом Рафиньи.

В 7-м туре общего этапа Лиги чемпионов «Барселона » выиграла со счетом 5:4. Рафинья забил победный гол каталонцев на 6-й добавленной ко второму тайму минуте.

После гола Рафиньи игроки «Бенфики» стали требовать пенальти за эпизод после подачи со стандарта, предшествовавшей голевой контратаке «Барселоны». Главный арбитр матча Данни Маккели отправился смотреть видеоповтор, однако в итоге не увидел нарушения правил, и гол гостей был засчитан.

В данном эпизоде красную карточку получил нападающий «Бенфики» Артур Кабрал, находившийся на скамейке запасных. Также предупреждение получил хавбек «Барселоны» Фермин Лопес .