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НБА. «Денвер» примет «Филадельфию», «Бруклин» встретится с «Нью-Йорком» и другие матчи

Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА состоятся пять матчей.

«Денвер» примет на своей площадке «Филадельфию», которая потерпела шесть поражений подряд. «Бруклин» встретится с «Нью-Йорком».

НБА

Регулярный чемпионат

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовал: Геннадий Ильин
результаты
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logoОрландо
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