НБА. «Денвер» примет «Филадельфию», «Бруклин» встретится с «Нью-Йорком» и другие матчи

Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА состоятся пять матчей.

«Денвер » примет на своей площадке «Филадельфию», которая потерпела шесть поражений подряд. «Бруклин » встретится с «Нью-Йорком ». НБА Регулярный чемпионат ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.