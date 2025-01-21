Колобков о Мурзине: «Если дадут больше денег, он готов продаться и выступать за другую страну. Довольно циничный подход»

Павел Колобков считает, что шахматист Мурзин готов продаться в другую страну.

В декабре 18-летний россиянин Володар Мурзин выиграл чемпионат мира по рапиду.

«Посмотрел интервью с Володаром. Он говорит, что сейчас федерацию менять не планирует (пока есть спонсор), но в российских турнирах участвовать не будет принципиально, как и иметь дел с ФШР . Смена федерации – это, очевидно, про страну. Иными словами – если дадут больше денег, то он готов продаться в другую страну, за которую и будет выступать. Довольно циничный подход.

Парню всего 18 лет, и, думаю, он пока не очень понимает, что делает. От души желаю ему повзрослеть и не совершать поступков, о которых он потом будет жалеть. А тем взрослым, которые сейчас монетизируют его талант, хочу напомнить – в ваших руках будущее человека.

Что касается слов (скорее даже обвинений в адрес ФШР) – не эта ли федерация помогала и в решении проблем Володара? Благодаря подготовке в России, сборам, зарплате, оплате тренеров (а за всю карьеру их было более 20, и среди них – великие гроссмейстеры) он стал чемпионом мира. Молодец», – написал экс-министр спорта РФ.

Володар Мурзин vs наша шахматная федерация: вот суть конфликта