Овечкин против «Эдмонтона»: 2-й подряд матч без очков, 3 броска, 2 хита и 2 потери за 16:50
Александр Овечкин остался без очков в матче против «Эдмонтона».
Капитан «Вашингтона» не отметился результативными действиями в игре с «Ойлерс» (3:2) в регулярном чемпионате НХЛ.
На счету 39-летнего россиянина 33 (21+12) очка в 31 игре в текущем сезоне при полезности «+12».
Сегодня Овечкин (16:50, 5:35 – в большинстве, нейтральная полезность) 3 раза бросил в створ и 1 раз промахнулся. Также он применил 2 силовых приема и допустил 2 потери.
Александр занимает 2-е место в списке лучших снайперов в истории НХЛ (874 шайбы в 1457 играх в рамках регулярок), уступая лишь Уэйну Гретцки (894 в 1487).
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
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