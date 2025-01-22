Овечкин против «Эдмонтона»: 2-й подряд матч без очков, 3 броска, 2 хита и 2 потери за 16:50

Александр Овечкин остался без очков в матче против «Эдмонтона».

Капитан «Вашингтона » не отметился результативными действиями в игре с «Ойлерс» (3:2) в регулярном чемпионате НХЛ .

На счету 39-летнего россиянина 33 (21+12) очка в 31 игре в текущем сезоне при полезности «+12».

Сегодня Овечкин (16:50, 5:35 – в большинстве, нейтральная полезность) 3 раза бросил в створ и 1 раз промахнулся. Также он применил 2 силовых приема и допустил 2 потери.

Александр занимает 2-е место в списке лучших снайперов в истории НХЛ (874 шайбы в 1457 играх в рамках регулярок), уступая лишь Уэйну Гретцки (894 в 1487).