Мирра Андреева и Диана Шнайдер впервые вышли в полуфинал «Большого шлема»
Мирра Андреева и Диана Шнайдер стали полуфиналистками Australian Open в паре.
Они обыграли Камиллу Рахимову и Сару Соррибес-Тормо – 6:3, 6:0.
Россиянки впервые вместе проводят турнир «Большого шлема» и впервые вышли в 1/2 финала.
В целом Андреева и Шнайдер проводят четвертый совместный турнир, и ранее они взяли серебро Олимпиады и выиграли титул в Брисбене.
За финал Australian Open они сыграют с Кристиной Младенович и Шуай Чжан или Катериной Синяковой и Тэйлор Таунсенд.
Опубликовал: Павел Ниткин
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