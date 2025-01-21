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  • Орлов о «Зените»: «Критики спрашивают: «Зачем тратить 30 млн на Энрике, раз нет ЛЧ?» Это разве их деньги? Пусть «Спартак» купит сильного футболиста. Кто мешает?»
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Орлов о «Зените»: «Критики спрашивают: «Зачем тратить 30 млн на Энрике, раз нет ЛЧ?» Это разве их деньги? Пусть «Спартак» купит сильного футболиста. Кто мешает?»

Геннадий Орлов прокомментировал переход Луиса Энрике в «Зенит».

«Общественность возмутило то, что «Зенит» потратил 30-35 миллионов на Луиса Энрике? Послушайте, во-первых, реальных цифр мы не знаем. Клуб их не публиковал. И потом: а куда уходит Артур? А Вендел? Не знаете? В «Ботафого». Значит, речь идет о каком-то взаимозачете, так?

Вообще не понимаю, почему такой шум поднимается по поводу трансферов «Зенита»... А кто мешал «Спартаку» купить Илича? Почему сделка сорвалась? Значит, питерский клуб смог на этом этапе усилиться, а московский – пока нет. Вот об этом можно говорить, о работе клуба.

А то сразу начинают считать чужие деньги: 20 миллионов или 30. Простите, за сколько тогда «Спартак» в свое время купил голландца Тила? А чеха Крала?

Малкома вроде бы купили за 40 миллионов. И два года все недоумевали: зачем, он же хрустальный! А потом бразилец выдал потрясающий сезон, забивал в каждом матче. И все сразу забыли про сумму трансфера. Так вот если Луис Энрике с первого же тура начнет приносить пользу питерцам, какие могут быть сомнения?

Считать деньги в футболе... Зачем? Все же определяет поле, результат. Это рынок. Все не так просто, как кажется на первый взгляд.

Критики задаются вопросом: «Зачем тратить 30 миллионов на Энрике, раз у нас нет Лиги чемпионов?» Хм, а почему это так их беспокоит? Это разве их деньги?

Пусть «Спартак» купит сильного футболиста. Кто мешает?

А как «Зенит» кого-то купит, начинается: такие деньги потратили... Это ваши деньги? Малкома купили за 40 миллионов, продали – за 60.

Может, то же самое произойдет и с Луисом Энрике? Кто знает... Давайте смотреть на дистанции, а не критиковать по каждому поводу!» – сказал комментатор Геннадий Орлов.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoГеннадий Орлов
logoСпартак
logoЗенит
logoпремьер-лига Россия
logoСпорт-Экспресс
logoЛуис Энрике Андре
logoЛига чемпионов УЕФА
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